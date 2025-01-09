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星雲大師書法展上海開幕 展現兩岸美好期許
http://www.CRNTT.com
2025-01-09 12:20:36
星雲大師的筆墨情懷主題書法展（圖源：大公報）
中評社北京1月9日電／據大公報報導，“星光雲水︱星雲大師的筆墨情懷主題書法展”8日在上海中華藝術宮開幕，展現星雲大師的禪心哲思以及對兩岸和平發展的美好期許。
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