星雲大師書法展上海開幕　展現兩岸美好期許

星雲大師的筆墨情懷主題書法展（圖源：大公報） 中評社北京1月9日電／據大公報報導，“星光雲水︱星雲大師的筆墨情懷主題書法展”8日在上海中華藝術宮開幕，展現星雲大師的禪心哲思以及對兩岸和平發展的美好期許。