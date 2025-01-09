劉藝良：“澳門＋橫琴”一定會越來越好

中國僑聯副主席劉藝良接受人民網專訪。（圖片來源：人民網） 中評社北京1月9日電／據人民網報導，“在粵港澳大灣區市場中，澳門實現了從單一產業結構到經濟適度多元發展的轉變，呈現出的變化是25年前人們無法想象的。”中國僑聯副主席劉藝良在接受人民網記者採訪時說。



澳門回歸祖國25年來，在中央政府全力支持下，澳門經濟快速增長、民生持續改善。在融入國家發展大局的進程中，澳門迎來了愈加廣闊的發展天地。



從單一產業邁向經濟多元，從回歸前“小漁村”到融入8000多萬人口的大灣區“大市場”，再從港、珠、澳隔海相望到橋連軌通……數據顯示，1999年，澳門人均本地生產總值為1.5萬美元；2023年，這一數據增長至6.9萬美元，在全球排名第九、亞洲排名第三。



劉藝良表示，中央對澳門的支持是全方位、多領域的。例如，賦予澳門“一中心、一平台、一基地”三個發展定位、簽署CEPA及補充協議、支持澳門開展區域合作等；此外，優化橫琴等口岸通關安排，在橫琴實行“澳人澳稅”……



提起橫琴，劉藝良說，“我見證橫琴從橫琴經濟開發區、橫琴新區、廣東自貿試驗區橫琴片區、橫琴粵澳深度合作區的階段，見證了它的發展變化。橫琴作為與澳門緊鄰的地區，掀開了‘琴澳一體化’發展的新篇章，具有巨大的發展潛力。”