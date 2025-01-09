東南亞多國加快發展航空運輸業

泰國曼谷素萬那普國際機場內的民航客機。（圖片來源：人民日報） 中評社北京1月9日電／據人民網報導，波音公司最新發布的2024年《全球航空貨運預測》報告顯示，全球航空貨運行業正迎來持續增長的態勢，預計到2043年航空貨運量將以每年4%的速度增長，這一增長趨勢主要受到亞洲市場強勁需求的驅動。經濟擴張和消費者需求的上升使亞洲市場的年均貨運量迅速增長。波音公司的預測顯示，未來20年東南亞地區航空客運總量將以每年7.2%的速度增長，超過全球平均水平。東南亞國家紛紛加快發展民航基礎設施，籌建升級主要機場，推進機場智能化、綠色化建設，以滿足不斷增長的航空運輸需求。



多國出台機場擴建新建計劃



隨著地區經濟的加速復甦和航空市場的蓬勃發展，東南亞多國紛紛出台計劃，擬擴建或新建機場。



泰國民航局發布的航空發展計劃提出將泰國打造成東南亞重要的航空樞紐，到2037年，泰國航空運力有望提升至每年200萬個航班和2.7億人次旅客。首都曼谷的素萬那普國際機場計劃將每小時航班量從68架次增至94架次，東側航站樓的擴建將為機場增加8萬多平方米占地面積，預計可增加1500萬人次的旅客吞吐量。該機場還計劃投入1200億泰銖（1美元約合35泰銖），對西側航站樓、南側航站樓等進行升級改造。普吉國際機場二期項目正在建設中，預計2029年完工，建成後該機場年旅客吞吐量將從目前的1250萬人次提升至1800萬人次。水上飛機停機坪是普吉國際機場的一大特色，豐富了普吉島作為熱門旅遊目的地的交通選擇，吸引了眾多遊客前往體驗。



柬埔寨民航業在2024年展現出強勁復甦勢頭。截至2024年9月底，柬埔寨三大國際機場的旅客吞吐總量同比增長22%，達到450萬人次。泰國、中國、韓國等多個國家開通更多柬埔寨直飛航線。首都金邊的新機場項目——德崇國際機場即將竣工並正式投入運營。該機場為最高等級機場，可以起降空客A380等大型飛機，建成後將極大提升柬埔寨民航運輸能力。



新加坡樟宜國際機場是全球重要航空樞紐。2024年第二季度，樟宜國際機場共運送旅客1600多萬人次，同比增加13.4%。該機場的第五航站樓計劃2025年動工、2030年投入使用。建成後，新航站樓占地面積為現有4個航站樓面積總和，並將配備三跑道系統，預計將使樟宜國際機場的年旅客吞吐量增加5000萬人次。