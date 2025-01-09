網評：讓冰雪經濟的“冰動力”持續釋放

這是1月8日在哈爾濱道裡區的防洪紀念塔廣場拍攝的亞冬會吉祥物雪雕“濱濱”和“妮妮”（無人機照片）。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月9日電／新華時評：讓冰雪經濟的“冰動力”持續釋放。



來源：新華社 記者：楊思琪



中國·哈爾濱國際冰雪節近日開幕，點燃冬日里的活力與歡騰。得天獨厚的資源、多種多樣的活動，讓冰雪城市魅力再次綻放。冰雪運動“南展西擴東進”步伐加快，冰雪熱在全國各地升溫，冰雪經濟逐漸成為推動一些地區經濟增長的一抹亮色。



冰雪旅遊和冰雪運動異軍突起，越來越多人踏上冰雪之旅，相關消費快速增長。最新的這個冰雪季，我國冰雪休閑旅遊人數有望達到5.2億人次，旅遊收入有望超過6300億元。



冰雪經濟正帶動冰雪裝備製造業和服務業快速增長。冰雪產業從單一業態向綜合性集群轉變，溢出效應顯著。一物難求的AR冰箱貼，引發搶購的大雪人蛋糕，以冰雪為主題的文藝作品、影視節目……創意設計產業與冰雪深度融合，催生新的消費熱點，實現了文化價值與經濟價值的雙贏。



在呵護冰雪經濟熱度、滿足好人們消費需求增長的同時，更要抓住產業發展的有利時機，進一步提升發展質量，厚植發展動能。



冰雪經濟可持續發展也面臨一些挑戰。部分地區冰雪資源開發同質化現象較為嚴重，基礎設施不完善，難以承載大規模客流，專業人才短缺，制約服務質量和產業升級……對此亟需以冰雪為抓手，促進多種經濟繁榮發展。因地制宜制定差異化策略，避免盲目跟風和重復建設，鼓勵創新發展，提高冰雪產業附加值。



順勢而為、乘勢而上，持續釋放“冰動力”，就能在冰天雪地中創造金山銀山。