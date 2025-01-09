網評：RCEP加速亞太區域經濟一體化

這是2024年12月31日拍攝的當年最後一縷落日餘輝中的澳大利亞珀斯。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月9日電／網評：RCEP何以成為亞太區域經濟一體化的“加速器”？



來源：中國網 作者：樂水（中國網評論員 ）



2025年1月1日，《區域全面經濟夥伴關係》（RCEP）迎來生效實施三周年。2020年11月15日，東盟與中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭15個成員國共同簽署RCEP協定，標誌著全球參與人口最多、經貿規模最大、最具發展潛力的自由貿易區正式啟航。自2022年1月1日協定正式生效以來，RCEP在通關簡化、關稅減讓、投資貿易便利化等方面持續釋放制度紅利，成為推動亞太區域經濟一體化的“加速器”。



區域經濟一體化首先表現為通關便利化。得益於RCEP的6小時通關政策，雲南的鮮花最快可以在兩三個小時內完成通關手續，然後運上飛機銷往日本；韓國工人清晨打撈的赤貝在當日上午就可以運抵山東榮成。RCEP通過降低制度性交易成本極大釋放了區域內貿易增長潛力。2022年，全球外國直接投資流量下降了12.4%，而RCEP區域吸引外國直接投資流量達到5311.1億美元，逆勢增長13.9%。



對外開放是中國的一項基本國策，而RCEP則是執行這一政策的重要抓手。中國是RCEP的最大經濟體，占RCEP區域經濟總量的60%。三年來，中國對RCEP其他成員國的出口額達37萬億元，佔中國外貿比重約30%。2023年，中國在RCEP區域內的中間品貿易額為8.2萬億元，約占該區域總貿易額的65%。RCEP強化了中國在全球產業鏈供應鏈中的樞紐地位，並在亞太地區推動日韓、中國、東盟、澳新形成高度融合的產業鏈供應鏈新格局。



中國與東盟之間貿易量的快速增長是高質量實施RCEP的主要推動力。中國連續15年保持東盟第一大貿易夥伴，東盟連續4年成為中國第一大貿易夥伴。中國—東盟雙邊貿易額從2021年的5.67萬億元增長至2023年的6.41萬億元，三年內增長13%。2023年，東盟經濟總量達3.8萬億美元，是世界第四大經濟體。而中國與東盟經濟總量超全球1／5，對全球經濟貢獻率超過30%，共同成為全球經濟增長的“發動機”。



2024年10月10日，國務院總理李強在第27次中國—東盟領導人會議上指出：“中方願探討面向東盟國家實施單邊開放等舉措，逐步邁向更高水平的雙向開放，助推區域經濟一體化發展”。所謂單邊開放，是指無論別國是否向本國開放，本國都單方面、主動地向對方開放。中國向東盟伸出單邊開放的橄欖枝，體現了中國對於東盟的充分信任和對雙邊貿易的高度重視，同時更展現了中國堅持高水平對外開放的信心與決心。特別是在當前地緣政治格局複雜多變的背景下，中國的主動對外開放姿態為RCEP以及國際多邊貿易體系注入了更多的穩定性和正能量。