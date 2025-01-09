美國會警察逮捕一名企圖焚燒汽車的男子

中評社北京1月9日電／據央視新聞報導，當地時間1月8日，在美國當選總統特朗普於華盛頓與共和黨參議員見面期間，國會警察逮捕一名試圖縱火焚燒自己汽車的男子。



美國國會警察局（USCP）表示，一名來自弗吉尼亞州的35歲男子將車停在格蘭特紀念館附近的街上，並在車頂放火燒了一個袋子。警方危險事件響應部門對該車進行了清理後確認該車沒有危險。



國會警察局局長曼格（J.Thomas Manger）表示，當天兩次阻止了可能對國會山構成的危險事件。