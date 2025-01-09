波蘭接任歐盟輪值主席國後為何突出“安全”

中評社北京1月9日電／據中國網報導，中國現代國際關係研究院歐洲安全項目負責人呂蘊謀日前撰文指出，2025年1月1日，波蘭接替匈牙利擔任歐盟輪值主席國，任期半年。這是波蘭自2004年加入歐盟以來，第二次擔任輪值主席國。波蘭已將“安全議題”作為輪值任期內的關鍵優先事項，打出“安全，歐洲”旗號，稱將維護包括外部、內部、信息、經濟、能源等多領域的歐洲安全，並“鞏固其作為歐盟最重要國家之一的地位”。近期，波蘭總理圖斯克還明確表示，其首要任務是增加歐洲的防務開支。



波蘭強調“安全議題”有多重考量：



首先，波蘭與白俄羅斯和俄羅斯“飛地”加裡寧格勒接壤，烏克蘭危機爆發後，波蘭事實上處於俄羅斯與北約對抗的前線，不安全感加劇。因此，波蘭成為歐盟對俄強硬政策的主要驅動力量。近期，波蘭開始推行“東盾”項目建設，大規模加強其與俄羅斯、白俄羅斯接壤地區的國防基礎設施建設，致力於完全融入愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛主導的“波羅的海防線”。同時，波蘭還一直致力於成為歐盟的“國防優等生”。據悉，2024年，波蘭國防開支占GDP的比重將超過4%，遠超北約2%的標準。波蘭計劃於2025年將這一數值提升至4.7%。在當前歐洲“再軍事化”浪潮中，波蘭的表現尤為搶眼。



其次，美國及北約也有意將波蘭打造成對俄威懾的“前沿陣地”。2024年1月，北約啟動冷戰後最大規模的軍事演習“堅定捍衛者2024”，其中“龍－24”演習由波蘭主導，演習地點包括波蘭、立陶宛和被西方軍事界視為抗俄戰略要地“蘇瓦烏基隘口”。2024年底，美國還在波蘭北部建立了新的導彈基地，該基地距離加裡寧格勒僅有250公里。北約秘書長呂特近期也公開透露，北約計劃進一步加強在東翼的軍事存在。波蘭顯然在積極配合。



此外，德法兩國近期雙雙深陷內政危機，一直作為歐洲一體化核心驅動力量的“德法軸心”牽引力明顯削弱。這也讓波蘭看到了確立和鞏固自身“歐盟大國”地位的機會。“安全”作為當前歐盟的“頭等大事”和推進較順利的領域，有利於波蘭提升自己在歐盟中的影響力和話語權。



然而，波蘭的謀劃“理想很豐滿，現實很骨感”：