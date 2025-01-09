網評：堅決打好反腐鬥爭攻堅戰持久戰總體戰

中評社北京1月9日電／人民網評：堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰



來源：人民日報 作者：華寧



在二十屆中央紀委四次全會上，習近平總書記強調“腐敗是我們黨面臨的最大威脅，反腐敗是最徹底的自我革命”，指出“認識反腐敗鬥爭，一定要有歷史眼光、戰略高度，著眼於實現黨的使命任務”，要求“始終保持反腐敗永遠在路上的堅韌執著，保持戰略定力和高壓態勢，一步不停歇、半步不退讓”。



我們黨作為百年大黨，要永葆先進性和純潔性、永葆生機活力，必須毫不鬆懈全面從嚴治黨，一刻不停推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。中央紀委國家監委網站先後發布58名中管幹部接受審查調查的消息；全國紀檢監察機關共查處群眾身邊不正之風和腐敗問題59.6萬個、處分46.2萬人；1月至11月，“天網2024”行動共追回外逃人員1306人……回顧2024年，一個個重磅反腐成果，釋放出反腐敗鬥爭保持高壓態勢的強烈信號。



反腐敗鬥爭既是減少腐敗問題存量的攻堅戰，也是降低腐敗行為增量的持久戰，更是涉及政治、經濟、文化、社會、制度等方面的總體戰。由此而言，深化反腐敗鬥爭，既要嚴肅查處現實中的腐敗問題，也要深入推進風腐同查同治；既要從體制機制上織密籬笆，也要從思想觀念層面反錯誤認識，廓清思想迷霧，進一步堅定反腐敗鬥爭的決心和信心。



零容忍、動真格，是反腐敗最直觀的標尺，也是最有力的震懾。當前反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜。腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生，鏟除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。無論是維護黨的形象、鞏固紅色江山，還是推進中國式現代化，都需要以反腐敗的堅實行動清淤除障、保駕護航，堅定不移割除毒瘤、清除毒源、肅清流毒，堅定不移拔“爛樹”、治“病樹”、正“歪樹”。任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯顛覆性錯誤。