塔吉克斯坦工業化轉型顯成效

中評社北京1月9日電／據人民網報導，據塔吉克斯坦霍瓦爾國家通訊社報導，塔吉克斯坦經濟發展勢頭良好，政府預計2024年國內生產總值較前一年增長8.4%，工業產值在國內生產總值中占比超過1／3。最近5年，該國工業總產值從270億索莫尼（1美元約合11索莫尼）增加到530億索莫尼，成立了2000多家工業企業。塔吉克斯坦經濟發展和貿易部預測，2024年全年塔吉克斯坦工業生產增長率突破20%。



多項數據顯示，塔吉克斯坦工業化轉型效果顯著，采礦業、加工製造業等表現出色。2024年上半年，該國石油產品產值增長1.2倍，木材和紙張製品增長81%，金屬製品增長18.1%，紡織品和皮革製品增長17.8%，橡膠和塑料製品增長16.4%。



近年來，塔吉克斯坦政府出台了一系列政策舉措，積極推動產業多元化發展，大力推動工業化轉型。塔政府制定了《塔吉克斯坦2020—2025年加速工業化規劃》並將2022—2026年確定為“工業發展年”，明確了工業發展的目標和方向，進一步提高工業生產水平，增加工業產值。塔政府對企業積極提供投資補貼、稅收優惠，鼓勵企業擴大生產規模、引進先進技術和設備，重點扶持新能源、加工業、采礦業等重點工業領域。塔吉克斯坦國內約有3500家企業，每年對現有和新建工廠投資約190億索莫尼。為降低企業運輸成本，提高產品市場競爭力，塔努力提升公路、鐵路等基礎設施現代化水平。塔吉克斯坦還與中國、俄羅斯等國加強經濟合作，吸引外資投資建廠，加快推進工業化進程。



在政策扶持下，塔吉克斯坦新工業企業不斷建成投產。2024年，塔國內新增250多家工業企業，新增企業主要從事食品加工、建築、紡織、采礦和冶金等。塔工業和新技術部部長卡比爾·謝拉利表示，新企業已生產價值約6000萬索莫尼的產品。