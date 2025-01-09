日本擬引入AI技術助力夏季聽障奧運會

中評社北京1月9日電／據新華社報導，據日本媒體8日報導，今年11月在東京舉行的第25屆夏季聽障奧林匹克運動會上，舉辦方將利用人工智能（AI）技術，通過可視化音效系統為聾人觀眾提供觀賽支持。



夏季聽障奧運會歷史悠久，首屆賽事於1924年在法國巴黎舉行，至今已舉辦24屆。參加比賽的運動員應有至少55分貝的聽力損失，並且不得使用助聽器等設備，以確保比賽公平。本屆賽事將於2025年11月15日至26日在東京舉行，預計將有來自70多個國家和地區的約3000名運動員參賽，他們將進行21個大項的角逐。這將是日本首次舉辦該賽事。



聽障奧運會雖然相較其他殘疾人賽事歷史悠久，但知名度較低。據日本財團“殘疾人運動支援中心”2021年公布的問卷調查結果顯示，聽說過或對殘奧會有所瞭解的民眾約占97.9%，而聽過或瞭解聽障奧運會的僅為16.3%。本屆比賽，日本擬將AI等新興技術融入觀賽過程，旨在提升賽事知名度並增進人們對聽障群體的關注。



據日本《朝日新聞》報導，為解決聾人觀眾觀看體育賽事時，因無法聽到比賽音效或歡呼聲而產生疏離感的問題，一家名為“方角”的設計公司與早稻田大學岩田研究室共同開發出可視化音效系統，能夠將比賽中產生的音效以擬聲詞的形式呈現在電子屏幕上，增強音效的視覺化體驗。AI技術被用於精確定位聲音來源並在對應位置顯示擬聲詞。其設計靈感來源於日本動漫文化，讓聾人觀眾的觀賽體驗堪比閱讀漫畫的過程。



