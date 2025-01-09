山東煙台：膠東花餑餑　巧手迎新年

小學生學習製作膠東花餑餑（圖源：新華社） 中評社北京1月9日電／據新華社報導，近日，在山東煙台黃渤海新區，小學生們走進膠東花餑餑培訓基地研學，學習當地春節特有的非遺民俗文化。經過擀面、捏形、修剪，面團在孩子們手里被塑造成一個個花朵、小動物造型的作品，活靈活現。