特魯多下台，加拿大右轉

中評社北京1月9日電／據中國網報導，中國現代國際關係研究院研究員程宏亮日前撰文指出，1月6日，加拿大總理特魯多站在自家門口，頂著肆虐的寒流，正式宣布了辭任執政黨黨首的決定，這一決定標誌著加拿大持續9年多的“特魯多時代”進入倒計時。



根據加拿大聯邦大選的相關法規，下次大選應在2025年10月底之前舉行，但身陷四面楚歌、內外交困的特魯多已無法挺到那個時候，他也因此成為受“特朗普2.0”衝擊而倒下的又一個西方主要國家領導人。



內政問題不斷，支持率“跌跌不休”



在2015年加拿大聯邦大選中，當時的特魯多雖年僅43歲，卻已是政壇老手。對內，特魯多極力塑造自己年輕有活力、充滿朝氣的“人設”，進而獲得多數選民支持而贏得大選，迎來了人生和事業的高光時刻。特魯多還創下兩個歷史紀錄，一個是成為加拿大歷史上第二年輕的總理，另一個就是與其父成為該國歷史上首對“父子總理”，加拿大進入了“特魯多2.0時代”。但是，在隨後的2019年和2021年兩次聯邦大選中，他和自由黨要麼以微弱多數險勝對手，要麼被迫與其他黨派聯合執政，其總理之位在跌跌撞撞中維持九年之久。



在九年多的總理任內，特魯多的民意支持率“跌跌不休”，從60%多的高位跌至當前的不足20%，可謂“民怨沸騰”。這種情形的出現與他推行的國內政策效果不彰密切相關。如大幅增加移民配額引發巨大後果和爭議。移民的大量湧入雖然給這個“人口小國”引入大量勞動力，但也導致社會醫療等服務資源供應更緊張、工作崗位競爭更激烈、非法移民急速增多、社會治安不斷惡化等新問題。加拿大的反移民情緒不斷升溫，成為反對黨保守黨猛攻特魯多和自由黨的主要抓手。



經濟政策效果不彰遭到政治反噬，尤其在新冠疫情之後，加拿大跟其他西方國家一樣，也面臨高通脹、高物價、高房價和高失業率等難題。但是，特魯多政府的相關政策未能有效應對上述問題，以致選民反彈強烈，直接表現就是其所在的自由黨政治籌款大幅縮水，保守黨則趁機得以“財源廣進”。受此影響，自由黨在2024年的三個議員席位補選中均敗給保守黨，其中兩席還是自由黨把持近30年的“鐵票倉”。受此刺激，自由黨黨內要求特魯多辭職的聲音一浪高過一浪。