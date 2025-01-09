北大報告：2024文化產業十大特徵

中評社北京1月9日電／據新華網報導，“2025北大報告”近日即將於北京大學舉辦的第二十二屆中國文化產業新年論壇上發布，其中包含2024年度文化產業十大特徵的發布。



“2025北大報告”項目在全國藝術學名詞審定委員會，中國文化產業管理專業委員會指導下，由北京大學文化產業研究院院長向勇教授主持。本報告通過文獻檢索、大數據分析、專家訪談和問卷調查等研究方法，並征集全國文化產業知名專家學者的相關意見，最終凝練成為年度學術主題，由朱平、沈森、張棋焱、王智洋、杜慧珍、魏西笑撰寫。



“2025北大報告”是“文化產業藍皮書”《中國文化產業發展報告（2024－2025》的階段性成果。作為文化產業研究院系列性、品牌性的智庫研究成果，文化產業藍皮書聯合了國內文化產業領域的眾多專家學者，從2003年開始，每年出版發行，在學界、業界與政界都產生廣泛的影響力，始終受到國內外讀者的好評與關注，成為文化產業領域中的重要讀物。



2025年是“十四五”的收官之年，也是謀劃“十五五”的開局之年，第二十二屆中國文化產業新年論壇以“新高峰：中華文化與強國建設”為主題，向政產學研各界同仁發起經驗分享與思想碰撞的邀約。本屆論壇聚焦人工智能賦能文化創意、文旅融合與鄉村振興、文化與科技融合的有效機制、文化出海等議題，從政策制定、理論研究和產業實踐等各個層面，探討建設中華文化與強國建設的理論思考、產業創新，為邁向中華民族偉大復興的歷史新征程積極建言獻策。