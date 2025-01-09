網評：從嚴規範涉企檢查，落實企業發展減負

中評社北京1月9日電／人民網評：從嚴規範涉企檢查，為企業發展減負提效



來源：人民網－觀點頻道 責編：燕帥、曲源



嚴格規範涉企行政檢查，讓企業可以放心幹事、安心發展！



日前，國務院辦公廳印發《關於嚴格規範涉企行政檢查的意見》（以下簡稱《意見》），強調依法行政，著力解決涉企行政檢查中的突出問題，做到“既不越位、也不缺位”，切實減輕企業負擔。《意見》的出台，明確遏制行政檢查的突出問題，給企業創造寬鬆的發展環境，有助於進一步優化營商環境、激發市場活力。



長期以來，一些地方和部門存在涉企檢查過多過頻、檢查結果運用不規範等問題，這些問題不僅與構建市場化、法治化、國際化營商環境的目標相悖，也與減輕企業負擔、激發市場活力的政策導向背道而馳。《意見》的出台，正是對這些問題的有力回應，為企業發展減負提效提供了堅實的制度保障。



《意見》對嚴格規範涉企行政檢查作出了系統全面的規定。一是明確行政檢查主體，要求清理並公布行政檢查事項，從根本上杜絕“任性檢查”“運動式檢查”和“變相檢查”等亂象，這有助於直接解決行政檢查的隨意性問題，避免對企業的無端騷擾和資源浪費；二是提出最大限度減少入企檢查頻次，要求能通過書面核查、信息共享、智慧監管等方式監管的，不得入企實施現場檢查，降低企業檢查負擔，提高行政檢查效率；三是強化執法規範，提出“五個嚴禁”和“八個不得”，規範執法行為，防止執法人員濫用權力，保障了企業的合法權益。總之，這套“組合拳”的核心在於構建一個更加規範、高效、公正的行政執法體系，實現政府監管與企業發展的良性互動。



要看到，規範涉企檢查有利於明確目標任務，壓實各方責任。一方面，它有助於減輕企業負擔，讓企業有更多精力投入到研發、生產和服務中去，從而提升整體競爭力。另一方面，通過科學合理的監管，可以引導企業遵紀守法，形成公平競爭的市場秩序，促進整個行業的健康發展。同時，這也有助於推進政府職能的轉變，即從傳統的管理型政府向服務型政府轉變，更加注重為企業提供精準、高效的服務，而非簡單的約束和限制。