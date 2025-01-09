福建涉僑法務服務專員工作會議在福州召開

中評社北京1月9日電／據中國僑網報導，據福建省僑聯消息，7日，“僑胞法務之窗”涉僑法務服務專員工作會議在海絲中央法務區福州片區服務中心召開。



福建省僑聯黨組成員、副主席、一級巡視員翁小傑，省律師協會原會長、第十三屆全國人大代表、福建新世通律所事務所首席合夥人洪波，海絲中央法務區福州片區服務中心主任婁艶出席，省僑聯權益保障部工作人員，“僑胞法務之窗”涉僑法務服務專員、協調小組成員參加會議。翁小傑介紹了近年來福建省僑情新特點和省僑聯2025年工作安排，感謝一年來涉僑法務服務專員對“僑胞法務之窗”服務平台的大力支持。



翁小傑指出，2025年省僑聯將積極開展法治護僑行動，“僑胞法務之窗”涉僑法務服務專員作為涉僑法務專業服務隊伍，要進一步擴大影響力，認真學習不斷提升專業水平，更好服務海內外僑胞。



洪波、婁艶代表合作方，談了進一步提升“僑胞法務之窗”規範運行工作設想，涉僑法務服務專員結合為僑服務情況談了親身體會和意見建議。



大家紛紛表示，要充分發揮“僑胞法務之窗”涉僑法務服務平台優勢，為廣大歸僑僑眷、海外僑胞、留學人員及涉僑企業提供更加全面、優質、專業的法律服務，有效解決涉僑法律問題，切實把“法治是最好的營商環境”落到實處。