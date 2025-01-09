取消戶籍限制，就業地能參加醫保

中評社北京1月9日電／據人民日報報導，國家醫保局1月7日印發通知，進一步加強勞動者醫保權益維護工作，明確各地要落實持居住證參加基本醫療保險工作，放開非本地戶籍的靈活就業人員在常住地、就業地參加基本醫療保險的戶籍限制。



國家醫保局印發的通知特別明確，勞動者與用人單位有穩定勞動關係的，應隨單位參加職工基本醫療保險，由單位和個人共同繳費。其他勞動者可以靈活就業人員個人身份繳費參加職工醫保，也可參加城鄉居民基本醫療保險，在個人繳費基礎上享受財政補助，鼓勵其在就業地參加職工醫保。



通知提出要推動超大城市、特大城市全面取消靈活就業人員在就業地參保的戶籍限制。記者梳理發現，已有多個省會城市（首府）取消了靈活就業人員基本醫保參保的戶籍限制。



建立統一的城鄉居民基本醫療保險制度以來，河北省石家莊市的醫保參保便不限制戶籍，外地居民可憑居住證參保。石家莊堅持應參盡參、應保盡保原則，靈活就業人員、農民工、新就業形態人員等群體可通過線上線下多種渠道辦理參保業務。



從2022年1月開始，安徽省合肥市就取消了靈活就業人員的職工醫保參保戶籍限制，無雇工的個體工商戶、未在用人單位參加職工醫保的非全日制從業人員和其他靈活就業人員，均可在合肥市內參加居民醫保或職工醫保。靈活就業人員只需要提交居住證等證明材料，就可以通過線上小程序申請參保。參加職工醫保的靈活就業人員以省平均工資的60%作為繳費基數，按照6%的比例繳納。



“目前，鄭州市基本醫保已全面放開戶籍限制。以靈活就業人員身份參加鄭州職工醫保的，憑本人身份證即可辦理參保登記；外地戶籍人員參加鄭州居民醫保的，持居住證或者居住證辦理憑證就能夠完成參保手續。”河南省鄭州市醫保局辦公室主任方志田表示。