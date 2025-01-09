《世界報》：加關稅不助歐洲成電動汽車冠軍

中評社北京1月9日電／據新華社報導，法國《世界報》北京通訊員阿羅·蒂博7日發表專欄文章說，中國在二十年內開發出一個基於技術知識和電池的“新汽車星球”，這使歐洲在中短期內很難與中國競爭，但對中國電動汽車加征關稅，不會讓歐洲成為電動汽車冠軍。



文章表示，中國已成為全球電動汽車市場的主體，並引用相關行業協會數據說，中國市場目前占新能源（電動和混合動力）汽車全球銷量的70%，而2022年時，這一比例僅為52%。自2024年7月以來，在中國汽車總銷量中，新能源汽車占一半以上，而在歐洲，新能源汽車只占汽車總銷量近四分之一。



文章表示，在中國，電動汽車普及促進更多充電樁安裝，反過來又促進電動汽車更廣泛使用。電動汽車創造了就業機會，又增強了中國將產業鏈各個環節推向創新的決心。經濟學家所描述的良性循環幾乎就是如此，這也是關注生態的歐洲政黨所呼籲的：汽車轉型會促進經濟發展，而非“懲罰”經濟。



文章還表示，中國消費者對電動汽車已經建立起需求，支持電動汽車的政策性講話一直不斷。而在歐洲和美國，汽車製造商則安於內燃發動機現狀，許多政治領導人認為很難向民眾宣介電動汽車，甚至對此懷有敵意。



文章稱，至於歐盟，歐盟承諾到2035年將不再在歐盟境內銷售燃油車，並希望走在氣候轉型最前沿。如果不進行某種形式的反省，歐盟將難以履行這項承諾。