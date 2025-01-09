中評社北京1月9日電／網評：特朗普卷土重來加劇西方政治分裂



來源：大公報 作者：周八駿（資深評論員、博士）



特朗普尚未第二度就任美國總統，卻已在候任的幾十天裡展示其政治風格。首先，他顯示對其第一次任美國總統的承繼，企圖說明他被拜登取代是一個錯誤；同時，他又展示不同於拜登政府的政策意向，企圖反映唯他才能讓美國再次偉大。



關於前一點，一個鮮明的事例是，特朗普已宣布，自2025年1月20日即他重返白宮首日起，向中國加征10%進口關稅以及向加拿大、墨西哥分別征25%進口關稅。



關於後一點，事例就更多了。其中，尤其令國際社會普遍驚詫的是，特朗普宣稱，他上任後將收回巴拿馬運河，將重新收購格陵蘭島，而且，一再稱加拿大是美國的第51州，稱加拿大總理特魯多是美國第51州州長。



特朗普和盤托出了他領導美國擴張版圖的圖謀。至今，加拿大總理和朝野採取隱忍的態度，因為，特朗普尚是口言而無實際舉措來“吞並”加拿大。但是，巴拿馬政府、丹麥政府和格陵蘭自治政府，皆已公開斷然拒絕特朗普的主張。特朗普不會就此作罷，他接掌美國總統職權後，必定有所動作。毋須贅言，勢必引發美國同相關國家的外交風波，甚至可能殃及其他領域。



無獨有偶。被特朗普任命為“政府效率部”兩名聯席負責人之一的馬斯克，不僅對美國既有公營部門說三道四，例如，他批評美聯儲人員過多；而且，對尚未離任的拜登總統惡毒攻擊，對德國、英國等盟國內政指手畫腳。



2025年1月2日，馬斯克在社交平台X上嚴重指控即將離任的總統拜登“犯下叛國罪”。他是在評論一位用戶的帖子時做上述表述的。該用戶稱，拜登政府並未確保邊境安全：“他們故意開放邊境，這是叛國行為。”馬斯克的回應是──“100%叛國”。