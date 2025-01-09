中評社北京1月9日電／網評：如何挖掘“一帶一路”更大商機？



來源：大公報 作者：區浩馳（團結香港基金研究員）



早前特區政府公布2024年母公司在海外或內地的駐港公司、香港初創企業的統計調查報告，兩者數目均創下新高，顯示近年香港在引進和培植新企業方面取得成果。值得留意的是，特首李家超指出，政府致力開拓的中東和東南亞國家聯盟兩個新興市場駐港公司數目分別上升22%和13%。這些地區都是香港參與“一帶一路”倡議的主打市場，特區政府正計劃持續在兩大市場中深耕細作，挖掘更大商機。



共建“一帶一路”倡議自2013年提出以來，至今已發展超過十年，過去重點主要在於共建大型基建設施項目，大幅改善了各地商貿互聯互通的條件，又通過簽署合作文件持續擴大互惠關係網。隨著參與門檻大幅降低，在港企業將通過“一帶一路”迎來更大機遇。事實上，數據顯示過去十年在港企業構成出現顯著變化，瞭解這些變化有助商界攜手“走出去”。



駐港公司本地企業“併船出海”



翻查政府統計處的商業機構單位數據，現時香港約有38萬間企業，較十年前增加約5%。中小企不但占企業總數多於98.5%，也貢獻了十年來大部分增量。過去十年屬於“進出口貿易、批發及零售”的企業數目保持首位，但數目已下降了超過一成；屬於“社區、社會及個人服務”、“專業及商用服務”、“金融及保險”、“地產”和“資訊及通訊”的企業數目則在同時期上升了兩至三成。由此可見，雖然傳統貿易和零售仍舉足輕重，但香港的企業增長動能主要來自屬於更高增值行業的中小企。



駐港公司統計調查報告數據聚焦“引進來”成果。至去年12月，駐港公司數量達9960間，較十年前增加超過三成。來自馬來西亞和新加坡等東盟國家的駐港企業數量增長明顯，然而最值得留意是內地企業，在十年間以壓倒性姿態逐漸成為駐港企業最大來源地，目前數量達2620間，大幅增長近兩倍，且占過去十年駐港公司整體增長數量的七成。這些駐港內企不少為龍頭企業，且打算以香港作為開拓“一帶一路”等國際市場的跳板，本地企業有望與它們一同“併船出海”。