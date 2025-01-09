中評社北京1月9日電／網評：更精準布局長遠工商業發展策略



來源：大公報 作者：陳祖恒（經民聯立法會議員）



國家主席習近平去年底會見到京述職的香港特區行政長官李家超時指出，香港發展面臨新的歷史機遇，中央將繼續全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針，全力支持行政長官和特區政府團結帶領社會各界，銳意改革、奮發有為，積極對接國家戰略，塑造經濟發展新動能新優勢。



在新發展格局和形勢之下，香港需以國家戰略為方針，因應不同產業板塊的發展現況和比較優勢，制定長遠和前瞻的產業政策，更精準、整全地布局長遠工商業發展，引領香港應對經濟轉型。



加快融入大局強化拓展海外



世界百年未有的大變局正加速演進，地緣政治形勢複雜多變、歐美市場疲弱、供應鏈分化等因素，為國家乃至香港經濟發展帶來挑戰，而全球亦正經歷以人工智能、大數據、物聯網等為首的第四次工業革命。筆者相信，長遠、具前瞻性和與時並進的產業政策，是助力國家高質量發展及應對香港經濟轉型的關鍵。



第一，政府可著力引領本地各行業和產業，與海內外相應的行業做好深度對接，包括深化與海內外與行業相關的政府單位、行業機構、協會、商會及企業夥伴的交流、溝通和合作關係。



香港作為國家與世界各國之間的“超級聯繫人”，在新形勢下，筆者認為，香港的聯繫工作要做得更深更廣，還要成為更具國際影響力的“超級增值人”，以互惠共贏、共拓商機的原則，為內地及香港不同產業不斷增值。本地紡織業會繼續做好推動者，做好帶動內地與海外業界合作的橋頭堡。