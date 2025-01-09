最高法：充分保障當事人依法行使訴權

中評社北京1月9日電／據新華社報導，最高人民法院日前下發通知，在各級法院全面應用統一規範、要素齊全的起訴狀、答辯狀示範文本，引發各界關注。最高法立案庭、民一庭、民二庭有關負責人9日接受記者採訪時明確表示，要堅決防止以強制應用示範文本為由對依法應該受理的案件有案不立，充分保障當事人依法行使訴權。



“人民法院嚴格貫徹立案登記制要求，有案必立、有訴必理。對有案不立的，要做到發現一起，查處一起。”最高法立案庭有關負責人說。



據介紹，2024年3月，最高法、司法部、中華全國律師協會聯合印發通知，針對金融借款、民間借貸、勞動爭議等11類常見多發的民事案件，制定表格化、要素式民事起訴狀、答辯狀示範文本。



最高法民二庭有關負責人介紹，示範文本將起訴答辯的內容要素化、提示指引精細化、填寫工作簡捷化，有助於解決此前民事訴訟文書樣式較為簡單，對當事人起訴、答辯指引性不足，難以滿足不同類型糾紛解決需求等問題，提高審判工作質效。



據悉，最高法近日通知要求人民法院全面推廣應用示範文本。各級法院通過訴訟服務大廳、人民法院在線服務平台等線上線下多種渠道，提供電子版起訴狀、答辯狀示範文本。不少法院張貼示範文本二維碼，製作圖文結合的填寫指引，為群眾提供下載或者掃碼填寫服務。



“發布起訴狀、答辯狀示範文本，是為了方便群眾訴訟。”最高法立案庭有關負責人表示，人民法院充分尊重當事人選擇，當事人及其代理律師填寫起訴狀、答辯狀示範文本的，不影響同步提交其按照自己表述習慣形成的起訴狀、答辯狀。