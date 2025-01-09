中評社北京1月9日電／據新華社報導，9日，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，介紹成渝地區雙城經濟圈建設五年來有關情況。四川省副省長李文清介紹，構建高效分工、錯位發展、有序競爭、相互融合的現代產業體系，是成渝地區雙城經濟圈建設的一項重大任務。“川渝造”成為中國製造響當當的名片。