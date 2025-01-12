福建行政學院閩台研究院副院長閆興訪中評

福建行政學院閩台研究院副院長閆興1月9日上午到訪中評社（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港1月12日電（記者 袁曉麥）福建行政學院閩台研究院副院長閆興1月9日上午到訪中評社香港總部，中國評論通訊社總編輯、中評智庫基金會秘書長羅祥喜等熱情接待。雙方就兩岸融合發展、兩岸學術交流等共同關心的議題交流了看法。



閆興首先參觀了中評智庫大數據及中評學術著述展示。在座談交流中，羅祥喜介紹了《中國評論》月刊的由來、定位與發展，以及中國評論通訊社、中評智庫基金會的特色與未來方向，希望繼續在促進兩岸溝通交流、推動兩岸關係發展的理論創新和實踐創上發揮積極作用，包括加強與兩岸智庫及學界的交流合作。



閆興分享了自己的研究心得，介紹了福建推動兩岸融合發展示範區建設的情況與許多創新性作為，希望未來能夠加強與中評智庫基金會的交流與合作。閆興還介紹了不久前出版的專著《兩岸融合發展示範區台青融入建設與家國情懷涵育研究》。她說，這是她歷時近5年，以福建各地優秀台青參與兩岸融合發展示範區建設為案例，攜課題組成員通過單獨訪談、集中座談、問卷調查等形式，記錄和總結了兩岸青年融合心路，展示了各行業領域台青融入新福建建設及祖國發展的生動圖景。



中國評論通訊社助理總編輯、中評智庫基金會副秘書長郭至君、林艷，中國評論通訊社編委、中評智庫基金會副秘書長束沐也參與了座談。



福建行政學院閩台研究院成立於2017年，前身為成立於2007年的“閩台關係研究中心”（時任福建省副省長汪毅夫為閩台關係研究中心揭牌），是從事省情研究和閩台關係研究的福建重點智庫。閩台研究院與校內其他涉台研究師資整合形成了覆蓋政治學、經濟學、社會學、歷史學、法學等領域的跨學科研究方向，聚焦兩岸經濟、社會、文化等領域融合發展研究。《閩台關係研究》2022年被評定為中國人文社會科學期刊（AMI）綜合評價A類核心期刊。



中評智庫基金會是2012年在香港註冊成立的非牟利學術研究機構，運用資金支持兩岸、港澳及國際智庫學者開展學術交流和政策研究，舉辦時政論壇和學術研討會，進行大數據調研分析，編輯智庫報告，出版理論性書籍。中評智庫基金會與中國評論通訊社、中國評論新聞網（中評網）、《中國評論》月刊、中國評論學術出版社緊密合作，互相促進。中評智庫基金會與兩岸及港澳、美國、韓國、日本近300家主流智庫、學術團體簽訂了合作協議。基金會下屬的《中國評論》月刊至今已出版27年，是學術性、思想性、戰略性兼俱的雜誌，CSSCI核心期刊。

