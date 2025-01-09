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冰雕台北101大樓成為亞冬會熱門打卡點
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2025-01-09 17:25:54
哈爾濱冰雪大世界（圖源：央視新聞）
中評社北京1月9日電／據央視新聞報導，眼下，哈爾濱已經進入亞冬會時間，大街小巷亞冬會氛圍濃厚。今年，哈爾濱冰雪大世界園區的設計和建設也充分融入亞冬會元素。
在園區中，香港特別行政區的金紫荊、澳門特別行政區的大三巴牌坊以及台灣地區的台北101大樓也被製作成冰雕景觀，吸引不少遊客打卡合影。
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