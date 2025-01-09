沈陽市舉辦在沈台港澳同胞迎新春聯誼活動

中評社北京1月9日電／據中國台灣網報導，2025年1月8日，新春佳節即將來臨之際，由沈陽市台辦（沈陽市港澳辦）、台盟沈陽市委會、沈陽市台聯聯合舉辦的“凝心聚力 攜手共贏”在沈台港澳同胞新春聯誼活動舉行。40餘名台港澳同胞歡聚一堂，參觀企業發展、體驗冰雪樂趣、共敘新年展望和願景，感受歡樂祥和的吉祥年。



當日上午，台港澳同胞參觀了沈陽河馬兒科健康管理有限公司和東北國際醫院。河馬兒科是由台灣青年企業家徐啟翔向大家介紹了自己在沈陽創業歷程，他說：“自己的成功創業得益於沈陽良好的創新創業環境，得益於沈陽市對台胞創業政策的大力支持，如今河馬兒科已經進入發展快車道，更堅定了扎根沈陽發展的信心，也希望能夠帶動更多的懷揣著創業夢想的台灣青年來沈陽發展。”參加此次活動的有在沈陽就讀醫學專業的台胞學生，他們對畢業能留在沈陽工作有著十分強烈的願望。在這裡，醫院負責人不僅詳細講解了醫院科室設置和發展情況，更為在場的這些醫學專業學生悉心解答了相關問題，更表示目前醫院正在進行人才招聘，也歡迎即將學業有成的台胞學生能夠來這裡工作交流。



當前，正逢“冬日雪暖陽 撒歡兒在沈陽 身心齊歡暢”冰雪季活動，台港澳同胞其樂融融走進棋盤山冰雪大世界，感受冰雪文化和喜氣洋洋的節日氛圍。沈陽北國風光的獨特魅力深深吸引了他們，尤其是雪圈、冰梯、雪地摩托、冰爬犁等這些具有東北特色的冰雪娛樂項目，讓他們玩的很興奮很激動。縱使天氣寒冷，但在這個踏雪尋冰之際，台港澳同胞們心頭卻洋溢著融融暖意。一位第一次玩冰雪的台胞表示，沈陽雖然天氣很冷，但沈陽的北國風光真是太美了，在沈陽不僅能追趕“冰雪熱”，還能感受到濃濃的“煙火氣”，回台灣一定跟親屬朋友多宣傳沈陽，讓大家也來見識一下沈陽的美好風景。



沈陽市台辦（沈陽市港澳辦）、台盟沈陽市委會、沈陽市台聯與台港澳同胞一起共進團圓飯。大家談笑風生，暢聊在沈陽學習、工作、生活收穫，互贈新春祝福，共敘未來發展，熱烈洋溢的氛圍增進了交流和情誼。台港澳同胞們表示，年味漸濃，也是他們最想念家人的時候，這熱氣騰騰的團圓飯，大家在沈陽相聚在一起，聊家常、話鄉情，這是一個特別的節日記憶，很有家的感覺。