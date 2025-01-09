“翼龍”－2H應急救災型無人機空中搶險

中評社北京1月9日電／據新華社報導，1月7日9時5分，在西藏日喀則市定日縣發生6.8級地震，震源深度10公裡，地震造成重大人員傷亡，大量房屋倒塌。1月7日至8日，西藏自治區應急管理廳連續兩次調派長期部署在日喀則和平機場的“翼龍”－2H應急救災型無人機飛赴震中，執行緊急災情偵察任務，對定日縣地震震中區域進行了全面災情偵察，為搶險救援工作提供堅實有力的支撐。



據瞭解，地震災區位於高原高寒地區，震中10公裡範圍內平均海拔約4471米。地區冬季嚴寒，晝夜溫差大，公共交通設施相較於平原地區較為稀缺，部分地區人員難以抵近偵察。



在高海拔、高寒、地形複雜等特殊應急救援條件下，“翼龍”－2H應急救災型無人機通過搭載的光電設備和合成孔徑雷達等專用任務載荷，成功偵察到多處關鍵災情信息，包括房屋倒塌、人員受困點位、救援安置點的布局以及地面救援力量的實時分布，在夜間低能見度條件下，無人機同樣提供穩定的外界圖像和數據，實現對災區的多譜段偵察，打通了災情傳遞的“最後一公裡”。



“翼龍”－2H應急救災型無人機通過實時傳輸災區一線數據、高清畫面動態呈現至應急管理部和西藏自治區應急管理廳指揮大廳，實現圖像、語音、數據的上下貫通和可視指揮，有效破解災區極端“三斷”情況下“力量突不進去、信息傳不出來”的難題，為確定風險點位、監測災情發展、開展災情摸排，進行有針對性的救援行動提供了堅實支持。



目前，各方力量迅速集結，全力展開搜救、救治傷員，妥善安置受災群眾，抓緊搶修受災基礎設施，嚴防餘震、低溫等次生災害。根據西藏自治區應急管理廳任務部署，“翼龍”－2H應急救災型無人機及其團隊始終24小時的待命狀態，肩負起全天候、無間斷的國家應急戰備值班重任，搶抓72小時黃金救援期，為守護人民群眾生命財產安全、建設平安中國貢獻航空力量。