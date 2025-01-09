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山東菏澤：綠植造型創意展現藝術魅力
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2025-01-09 17:33:51
山東綠植造型創意大賽（圖源：新華社）
中評社北京1月9日電／據新華社報導，春節臨近，山東省菏澤市牡丹區舉辦了花卉綠植造型創意展。各種花卉綠植在巧手下被賦予了獨特的造型與創意，為新春佳節增添了一抹清新的綠意。
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