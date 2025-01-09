印尼入金磚：新起點與新機遇

中評社北京1月9日電／據新華社報導，印度尼西亞外交部日前表示，歡迎巴西作為2025年金磚國家輪值主席國宣布印尼正式加入金磚合作機制，認為這一成就體現了印尼在全球事務中日益積極的角色，彰顯了印尼致力於通過多邊合作推動更具包容性和公平性的全球秩序的堅定承諾。



“這是金磚國家的最新舉措。印尼加入金磚將在世界舞台上提升全球南方影響力。”彭博社評論說。



分析人士指出，印尼成為金磚首個東南亞成員，是踐行其獨立自主外交戰略、推動經濟發展及增強全球治理話語權的戰略決策。同時，金磚國家是加強南南合作的重要平台，印尼作為發展中大國加入這一機制，有助於增加全球南方國家在國際事務決策過程中的代表性和發言權。



契合獨立自主外交戰略



作為不結盟運動發起國之一，印尼一貫秉持“自由且積極”的外交方針，致力於保持自主性與獨立性。印尼總統普拉博沃多次重申，印尼將繼續在國際事務中堅守這一原則。



2024年10月，印尼外交部長蘇吉約諾在金磚喀山峰會期間表示，金磚國家倡導的諸多主張與印尼外交立場高度一致，“印尼申請加入金磚並非選擇站在某一特定陣營，而是希望通過這一平台，能更加自由地為全球南方國家發聲，推動維護共同利益”。



印尼政治觀察家迪馬斯·努格羅霍認為，印尼加入金磚體現其獨立自主外交政策，彰顯印尼希望通過相互尊重、互利共贏的經濟合作建立起良好的多邊關係。



印度尼西亞大學國際關係專家穆罕默德·夏羅尼·羅菲指出，印尼加入金磚是其合作夥伴多元化戰略的一部分，“自由且積極的外交政策使印尼能夠與眾多國家和組織進行接觸”。