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西藏定日縣地震受災群眾達6.15萬名
http://www.CRNTT.com   2025-01-09 17:38:34


　　中評社北京1月9日電／據新華社報導，記者9日從西藏日喀則定日縣“1·07”地震受災救援工作第三場新聞發布會上瞭解到，截至9日6時，地震受災群眾人數達6.15萬名。

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