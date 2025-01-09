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西藏定日縣地震受災群眾達6.15萬名
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2025-01-09 17:38:34
中評社北京1月9日電／據新華社報導，記者9日從西藏日喀則定日縣“1·07”地震受災救援工作第三場新聞發布會上瞭解到，截至9日6時，地震受災群眾人數達6.15萬名。
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