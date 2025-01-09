美國研究發現針對惡性瘧原蟲的新抗體

中評社北京1月9日電／據新華社報導，美國科研人員在新一期《科學》雜誌上報告說，他們發現了一批針對瘧疾主要病原體——惡性瘧原蟲的新抗體，其與抗原表面結合的位點是以往未曾發現的。



這項研究由美國國家過敏與傳染病研究所、斯克里普斯研究所等機構聯合進行。在動物實驗中，有一種新抗體成功地與子孢子（即孢子狀的寄生蟲）階段的惡性瘧原蟲結合併殺死它們，保護小鼠免受感染。如果進一步研究證實這些抗體對人類有效，可望開發出全新的瘧疾疫苗。



瘧疾是一種通過蚊子傳播給人類的惡性傳染病，惡性瘧原蟲是危害最大的瘧疾病原體。雌蚊叮咬人類時，唾液中的瘧原蟲子孢子進入人體，隨血流侵入肝細胞。此前研製的瘧疾疫苗中抗體作用對象主要是包裹子孢子的“環子孢子蛋白”表面的一個特殊區域，稱為中央重復區。



為了尋找新抗體，研究人員用一套新方法對人體B細胞產生的抗體進行篩選，最終識別出10種單克隆抗體，它們能與環子孢子蛋白結合，但結合位點不屬於中央重復區，是前所未知的新型位點。這類新位點廣泛分布於子孢子表面，僅在子孢子發育的特定階段打開，可望成為理想的免疫靶點。



此前已有兩種瘧疾疫苗由世界衛生組織推薦投入使用，所用抗體的結合對象都是中央重復區的特定基因序列。由於作用區域完全不同，基於新型抗體的疫苗不會與上述疫苗相互干擾，可以聯合使用，初步試驗也證實了這一點。



世界衛生組織的數據顯示，2023年全球有2.63億瘧疾病例，約60萬人因瘧疾死亡。