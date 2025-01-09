“青年話劇評論人才培訓”匯報演出完成

中評社北京1月9日電／據人民網報導，近日，國家藝術基金2024年資助項目“青年話劇評論人才培訓”集中授課階段匯報演出在中國國家話劇院先鋒智慧劇場完成。



此次匯報演出由中國國家話劇院演員李曄、江佳奇為學員們進行授課、輔導，以劇本朗讀的形式，通過台詞訓練、劇本圍讀、形體訓練、舞台調度排練四個方面入手，使學員們接受系統的理論與實踐學習。



本次匯報演出選擇了由中國國家話劇院出品、演出的原創話劇《特赦》。劇中所顯現出的多重審判，試圖引領觀眾不斷追問和思索義與理、情與法的兩難命題。舞台上，學員們充分結合學習成果，向觀眾們展現了一段段生動曲折的戲劇情節。



匯報演出結束後，中國國家話劇院黨委書記鞏保江表示，結業不是結束，而是一個新的開始，希望大家通過這次體驗，把眼光放到舞台的方方面面，爭取成為綜合型的話劇評論人才，切實、用心地為話劇評論工作做出更多的成績，勇於扛起藝術評論這面大旗，敢於亮劍，敢於發聲。



據悉，本次培訓於2024年12月1日至12月30日在北京進行集中授課，課程涵蓋基礎戲劇理論、戲劇創作新熱點、青年創作交流等內容，融合了專題授課、戲劇觀摩、影像放映、實地調研、圓桌交流、跟組採訪等多樣的教學模式。