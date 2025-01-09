2024年中國民航全行業總體實現扭虧為盈

中評社香港1月9日電／中國民航局局長宋志勇9日說，2024年民航全行業同比減虧206億元，總體實現扭虧為盈。



新華社報導，在9日開幕的2025年全國民航工作會議上，宋志勇介紹，2024年飛機日利用率8.9小時，同比提高0.8小時；正班客座率83.3%，同比提高5.4個百分點，高於2019年0.1個百分點；載運率72%，同比提高4.3個百分點，高於2019年0.4個百分點。



2024年國際客運航班增至每周6400班，恢復至疫情前84%，國際貨郵運輸量同比增長29.3%。新增“一帶一路”共建國家航點19個，中國至中亞、西亞、歐洲方向旅客運輸量超過2019年水平，分別增長152.4%、49.5%、25.7%。



基礎設施保障方面，落實“十四五”規劃102項重大工程建設和“兩重”“兩新”任務部署，2024年76個民航項目整體開工率87%。全年安排民航發展基金基建投資補助及貸款貼息331億元，爭取中央預算內投資55.6億元、超長期特別國債支持170億元，帶動行業完成固定資產投資1350億元，連續5年超千億元，再創歷史新高。全年新增跑道5條、機位25個、航站樓面積1.9萬平方米，運輸機場總數達263個，總容量達15億人次。