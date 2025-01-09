展望2025　兩岸經貿交流合作將持續推進

中評社北京1月9日電／據國際在線報導，兩岸民間交流持續熱絡，經貿往來勢頭不減， 台胞台企的獲得感不斷增強，再次證明要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸民眾的共同心聲，想要人為限制是無法得逞的。展望2025年，兩岸經貿交流合作將持續推進。



據統計，2024年前11個月，兩岸貿易額為2662.22億美元。其中，大陸從台灣進口1978.37億美元，同比增長8.8%；大陸向台灣出口683.85億美元，同比增長9.4%。2024年1至9月，大陸新設台商投資企業5725家，同比增長5.6%。許多台商台企既是兩岸交流的見證者，也是受益者。正如旺旺集團董事長蔡衍明表示，旺旺集團食品部門在大陸設有30多個生產基地、800多條生產線，成立50多個銷售分公司，有400多個營業所及1萬多家經銷商。以大陸為依托，如今，旺旺集團的產品已行銷全世界65個國家和地區。旺旺集團在大陸的發展歷程是兩岸經濟合作與文化交流的縮影，不僅見證兩岸關係的風雨歷程，也感受到融合發展帶來的無限機遇。



2024年兩岸經貿活動成果豐碩。2024年3月，以“深化開放 融合發展 共贏未來”為主題的海峽兩岸產業合作區建設推進會在濟南舉行，除推介海峽兩岸新舊動能轉換產業合作區外，還進行了戰略合作協議簽約。6月，“浙江·台灣合作周”在浙江舉辦，簽約台資項目47個，總金額達43.42億美元，與上一屆相比，簽約總金額增長5.1%，本屆“合作周”還啟動了“中華好主播”兩岸青年主播培訓營，加強浙台青年交流，進一步推動了兩岸產業合作。7月，第12屆雲台會在雲南舉辦，以“共享RCEP新機遇，開創雲台融合新局面”為主題，來自兩岸的350餘人參加，通過主題大會、專項活動及拓展活動等，引導台商台企把握中國式現代化發展新機遇，積極主動參與共建“一帶一路”及區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）等重大發展戰略，持續深化兩岸融合發展。9月，第27屆京台科技論壇在北京舉辦，主題為“科技創新，融合發展”，吸引了兩岸科技產業界相關人士參與，舉辦了多場分論壇和項目簽約活動。12月，兩岸企業家峰會年會在福建廈門舉辦，兩岸工商界代表齊聚一堂，以“打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展”為主題，進一步拓展和深化兩岸產業鏈、供應鏈合作， 共同致力於推進兩岸經濟產業合作、深化兩岸融合發展。與會兩岸人士認為，不管全球經濟形勢和台灣政局如何變化，兩岸經濟合作穩定發展的大勢不會改變。