報告指逾九成大灣區企業完成或正在供應鏈轉型

發佈會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月10日電 （記者 盧哲）香港貿發局與大華銀行(香港)9日舉行發佈會，聯合發表《大灣區供應鏈多元化：聚焦東盟、香港和內地的聯通性》研究報告。報告結果顯示，超過九成受訪大灣區製造業的企業已經完成或正進行供應鏈轉型。大多數大灣區企業正積極擴展生產基地，主力在內地擴充生產設施，以強化供應鏈韌性。海外方面，則東盟是大灣區企業實現供應鏈多元化的首選。



相關報告結果是基於2024年第三季對600多家大灣區企業進行深入調查，並分析編製而成。這項研究旨在剖析推動供應鏈多元化的因素，瞭解大灣區企業拓展海外業務的主要目標市場，並評估這些企業推行綠色和可持續發展措施的情況。為追蹤趨勢變化，報告亦將是次調查結果和2023年香港貿發局與大華銀行（香港）兩個合作調研項目，即《促進區域連繫：助力大灣區探索東盟機遇》及《開拓綠色潛能：發掘大灣區可持續發展機遇》的部分數據進行比較。



研究報告指出，超過九成受訪大灣區製造業的企業已經完成或正進行供應鏈轉型，當中正積極強化供應鏈韌性的企業佔七成二，尚未開始的企業則預計在未來兩年內推出相關計劃。大部分受訪者視香港為聯繫大灣區和東盟的獨特樞紐，同時看好香港的綠色金融和專業服務領域。



同時，大多數大灣區企業正積極擴展生產基地，主力在內地擴充生產設施，以強化供應鏈韌性。放眼海外，東盟是大灣區企業實現供應鏈多元化的首選。84%的受訪企業將維持或擴大在東盟地區的生產或採購業務。報告說，東盟的最吸引之處，是受惠於與中國的貿易關係良好(39%)，而《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)與“一帶一路”倡議等區域經濟協定所帶來的協同效應亦受到企業重視。