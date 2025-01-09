日本電動車銷量下降　比亞迪首超豐田

中評社香港1月9日電／日本汽車銷售公司的業界團體1月9日公佈了2024年國內純電動汽車（EV）銷量。擁有輕型汽車“SAKURA”等的日產汽車仍居首位，但銷量同比減少44%，降至3萬749輛。中國比亞迪（BYD）同比增長54%，達到2223輛，首次超過了豐田（減少30%，降至2038輛）。中國企業在日本的勢頭也在加強。



純電動乘用車銷量4年來首次減少



日本經濟新聞（中文版：日經中文網）以汽車銷售公司的業界團體9日發佈的國內銷量為基礎進行了統計。2024年純電動乘用車的國內銷量（包括輕型汽車，不包括貨車等）比上年減少33%，降至5萬9736輛，時隔4年再次轉為減少。



純電動汽車的銷售比例也跌破2%，在主要已開發國家中墊底。雖然世界對純電動汽車的需求正在放緩，但仍在增長，日本純電動汽車銷售的低迷顯得突出。



日產汽車佔日本國內EV銷量40%，該公司EV銷量跌至2021年以來的最低水準。主力的輕型車“SAKURA”銷量減少38%，降至2萬2926輛，“LEAF（中國名：聆風）”也減少48%。自2010年推出新車型以來僅進行一次全面改進（2017年），因此消費者正在遠離。



其他日本車企的純電動汽車也萎靡不振。從豐田來看，首款量產純電動汽車“bZ4X”銷量僅增加10%，為1012輛。該車型價格為550萬日元（約合人民幣25.5萬元）起，相對偏高，因此價格適中的混合動力車（HV）正在增長。本田截至2024年夏季已停止生產註冊車中唯一的“本田e”。



在日本企業的地位下降的情況下，引領純電動汽車增長的是中國和韓國企業。



比亞迪2023年進入日本，2024年在日純電動汽車銷量達到2223輛，創出了新高。雖然還不及領先的日產和三菱汽車，但達到排在進口純電動汽車首位的美國特斯拉的40%左右，存在感正在提高。



拉動增長的是2024年發售的轎車“海豹”。這是與特斯拉“Model 3”競爭的車型，比亞迪負責人表示，“進店顧客增加，現有車型也有所增加”。比亞迪將小型純電動汽車“海豚”限量版定為299萬日元（約合13.9萬元）起這一適中的價位，這也取得了效果。



2022年重新進入日本市場的韓國現代汽車的EV銷量增長24%，達到607輛。2024年接連推出了主力車型“艾尼氪5（IONIQ）5”的改進版和“艾尼氪5N（IONIQ5N）”等新車。2025年春季將推出低價的小型純電動汽車，在日本加強攻勢。



現代汽車推出IONIQ 5N等車型



美國特斯拉銷量增長3%，達到約5600輛，時隔2年再次增加。除了2023年9月升級的主力車型“Model 3”等降價30萬日元以外，推出“零利息貸款”購車優惠，避免了在日銷量低於上年的情況。該公司也有可能最早在2025年發售Model Y的改進版。



2025年本田等日本車企也計劃推出新款純電動汽車。但是，圍繞純電動汽車的購車補貼，日本經濟產業省2025年度預算的概算要求額僅為1000億日元，比上年減少。如果補貼減少，有可能加劇純電動汽車銷售的下滑。