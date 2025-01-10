1月9日外交部例行記者會全文

外交部記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京1月10日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆1月9日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



郭嘉昆：應委內瑞拉政府邀請，國家主席習近平特使、全國人大常委會副委員長王東明將赴加拉加斯出席於1月10日舉行的委內瑞拉總統就職儀式。



應國務院總理李強邀請，格林納達總理米切爾將於1月11日至17日對中國進行正式訪問。



總台央視記者：非洲媒體近期報導稱，受制於各種內外部因素，非洲國家在實現《巴黎協定》、聯合國可持續發展目標上面臨壓力。但同時，在中非合作論壇等框架內進一步鞏固的中非友誼，以及中國與非洲國家不斷分享現代化成果，為非洲的綠色轉型奠定了堅實基礎。不少非洲國家積極借鑒中方“綠水青山就是金山銀山”理念經驗，創造性點出“綠色就是金子”（Green is gold）。發言人對此有何評論？



郭嘉昆：王毅外長訪非期間指出，中方支持非洲綠色發展，攜手推進“生態友好的現代化”。



應對氣候變化，推進綠色發展，中非始終是“同路人”“行動派”。非洲國家借鑒中國“三北”防護林工程，開展“非洲綠色長城”計劃，加強撒哈拉沙漠的治理。在清潔能源領域，中國在非洲實施了數百個項目，僅中非合作建設的光伏電站裝機容量累計就已超過1.5吉瓦。中國的菌草技術走進非洲，成為“小而美”合作項目的典範。風電、地熱、太陽能等綠色技術合作，助力非洲國家實現能源轉型。

