外交部：歡迎各國把握中國機遇　實現互利共贏

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京1月10日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆1月9日在例行記者會上表示，外資企業加大對華投入，再次證明中外經貿合作互利共贏的本質。布局中國就是投資未來。歡迎各國把握中國機遇，分享中國紅利，實現互利共贏。



有記者提問稱，連日來很多外企宣布繼續加大布局中國。日本車企宣布在華設立電動汽車生產工廠，德國車企與中國車企達成重磅合作，法國醫藥企業在華設立全新生產基地，馬來西亞百貨集團在華煥新升級，多家外企在華落地“超級工廠”。有分析認為，外企加大對華投資，反映出中國產供鏈優勢和市場機遇。發言人對此有何評論？



郭嘉昆表示，外資企業加大對華投入，再次證明中外經貿合作互利共贏的本質。2024年前11個月，在華新設外商投資企業超5萬家，同比增長8.9%。近5年，外商在華直接投資收益率約9%，位居全球前列。



郭嘉昆指出，中國經濟穩健增長、高水平開放不斷擴大，是外資加碼中國的最大底氣。2024年以來，我們將全國版外資准入負面清單限制措施壓減至29條，製造業外資准入限制清零，全面落實外企國民待遇，不斷優化營商環境。中央經濟工作會議對穩步擴大制度型開放、深化外商投資促進體制機制改革等作出一系列部署，讓外企在華發展空間更廣、信心更足。多家外資機構發布的2025年全球投資展望中，中國市場繼續被看好看漲。



“布局中國就是投資未來。歡迎各國把握中國機遇，分享中國紅利，實現互利共贏。”郭嘉昆說。

