外交部：綠色發展將成為中非合作又一閃光點

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京1月10日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆1月9日在例行記者會上表示，應對氣候變化，推進綠色發展，中非始終是“同路人”“行動派”。綠色發展將成為中非合作又一個閃光點。



有記者問：非洲媒體近期報導稱，受制於各種內外部因素，非洲國家在實現《巴黎協定》、聯合國可持續發展目標上面臨壓力。但同時，在中非合作論壇等框架內進一步鞏固的中非友誼，以及中國與非洲國家不斷分享現代化成果，為非洲的綠色轉型奠定了堅實基礎。不少非洲國家積極借鑒中方“綠水青山就是金山銀山”理念經驗，創造性點出“綠色就是金子”。發言人對此有何評論？



“王毅外長訪非期間指出，中方支持非洲綠色發展，攜手推進‘生態友好的現代化’。”郭嘉昆說，應對氣候變化，推進綠色發展，中非始終是“同路人”“行動派”。非洲國家借鑒中國“三北”防護林工程，開展“非洲綠色長城”計劃，加強撒哈拉沙漠的治理。在清潔能源領域，中國在非洲實施了數百個項目，僅中非合作建設的光伏電站裝機容量累計就已超過1.5吉瓦。中國的菌草技術走進非洲，成為“小而美”合作項目的典範。風電、地熱、太陽能等綠色技術合作，助力非洲國家實現能源轉型。



郭嘉昆說，2024年中非合作論壇北京峰會提出中非攜手推進現代化六大主張和十大夥伴行動，包括推進建設生態友好的現代化和綠色發展夥伴行動，今後將在非洲實施30個清潔能源項目，共建30個聯合實驗室，開展衛星遙感、月球和深空探測合作。綠色發展將成為中非合作又一個閃光點。