香港貿發局：特朗普上台或促加快貿易轉移

香港貿發局研究總監范婉兒（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月10日電（記者 盧哲）香港貿發局與大華銀行(香港)9日舉行發佈會，聯合發表《大灣區供應鏈多元化：聚焦東盟、香港和內地的聯通性》研究報告。報告結果顯示，超過九成受訪大灣區製造業的企業已經完成或正進行供應鏈轉型，而東盟是大灣區企在海外業實現供應鏈多元化的首選。特朗普即將就任，市場關注其施政對環球供應鏈的影響。香港貿發局研究總監范婉兒認為，特朗普上台後潛在的貿易與地緣政治風險，可能會促使企業更積極尋求貿易轉移，尋找新的合作機遇，以抵消傳統市場風險。



范婉兒表示，地緣政治並非供應鏈重整的唯一影響因素，早在疫情時，供應鏈已經遭受極大衝擊，全球企業因而都意識到了供應鏈不可過分集中。“否則任何一個關節出現問題，將殃及全球。企業都重視到了風險管理的重要性。”她認為，假若美國貿易政策取態更加強硬、特朗普確實加徵環球貿易夥伴的關稅或設下更辣的貿易條款，相信短時間可能影響整個環球貿易的流動，但也會加速貿易轉移，使得貿易轉往其他地區進行，而與新地區的合作能抵銷傳統市場面臨的壓力。



范婉兒以2017至2023年情形為例指出，期內美國從中國內地的進口減少15%，從香港進口減少43%；但對比內地在國際貿易的表現，從2017年左右的12.7%反而升至2023年的14.1%，可見透過貿易轉移，環球整體的貿易份額沒有減少。就香港而言，對比2017與2024年，香港整體貿易出口上升18%，雖然同期香港往美國、歐盟的出口則減少7%，但往東盟的出口則增長38%、往墨西哥的出口升40%，可見透過新的貿易夥伴、新的地區合作，抵消在部分傳統市場所面對的壓力。她認為，特朗普的關稅隱憂，或更促進此種轉型。若貿易衝突事態延續下去，會再加快貿易轉移的情況。