社評：金磚擴員 進入大金磚合作新時代

中評社香港1月10日電（評論員 胡志勇）最近，金磚機制輪值主席國巴西外交部發表新聞公告稱，金磚國家按照2023年8月在南非約翰內斯堡舉行的金磚國家領導人第十五次會晤的擴員進程指導原則、標準和程序，一致同意印度尼西亞加入金磚機制，印度尼西亞成為金磚機制第11個正式成員國。



2024年1月1日，沙特阿拉伯、埃及、阿聯酋、伊朗、埃塞俄比亞五個國家正式被金磚組織接納為成員，金磚成員國數量也從5個增加到10個。同時，哈薩克斯坦、馬來西亞、古巴、玻利維亞、烏幹達等多個國家成為了金磚機制的夥伴國。



創始於2006年的金磚國家合作機制，由巴西、俄羅斯、印度、中國組成（四個國家英文首字母組成了bric，與英文單詞brick讀音一致，故稱“金磚”，後南非加入，brick升級為bricks），金磚大家庭新成員國的不斷加入，使得金磚國家擴大了在非洲、中東和波斯灣地區的影響力。擴員後的金磚國家集團人口總數占全球總人口的45%，占地球陸地面積的三分之一以上的總面積；按購買力平價計算，金磚國家占世界全球國內生產總值的35.6%，而美國領導的七國集團（G7）對世界GDP的貢獻約為31%。金磚國家在全球經濟中的總權重為近60萬億美元，對世界經濟增長的貢獻率超過50%。五個金磚創始成員國占全球石油總產量的40%以上。



而且，委內瑞拉、泰國、哈薩克斯坦、白俄羅斯、塞內加爾、古巴、巴林和巴基斯坦等國都已經正式提交加入金磚機制的申請。

