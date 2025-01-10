快評：柯文哲身心快垮　小草集結聲援有用？

中評社快評／柯文哲的妻子陳佩琪9日在臉書發文，追憶柯文哲2日再度被送回土城看守所前一刻的凄涼情景。陳佩琪9日晚上又現身土城，與10多位鋼鐵小草冒著細雨、13度的低溫一同坐在台北看守所外聲援柯文哲。民眾黨發動的“111釘孤支（閩南語：單挑）”即將在明天登場，展現救柯力量。



從9月遭羈押迄今4個多月，柯文哲瘦了11.5公斤。陳佩琪臉書說，“這個人不像我過去認識的那個柯文哲了，講話思緒不流暢，音量低沉，不斷咳嗽，上句話說出，下句要接什麼都要思考好久”；“現在他像個失智前兆的老人一般，詞語卡卡，舌頭打結，下句不知如何接上句，用詞遣字要努力從腦海的資料庫尋找。”



從陳佩琪的描述可知，柯文哲身心俱疲，從精神到肉體都快垮掉了。柯文哲說他“沒因這事件而心中充滿仇恨，會停下腳步反省過去的人生”。這或可理解為柯已接受現實，也沒有了過去旺盛鬥志。



民眾黨11日將在台北市舉辦“111釘孤枝”抗爭活動聲援柯文哲。前“立委”郭正亮8日預估，韓國瑜2020大選前在“中正紀念堂”最後一場造勢聚集了20萬人。民眾黨111集會應該會超過10萬人。



外界關注小草集結人數的多寡，因為它將成為觀察挺柯、挺白力量的重要指標。小草集結聲援能發揮多大作用？有人看好，也有人不看好。明天抗爭活動的另一個關注點，是國民黨的態度、藍營會有多少人物參與？柯案存在司法不公，“111釘孤支”的聲勢是大是小，都將牽動未來政局發展。