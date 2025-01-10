中評關注：特朗普不確定性增加大國誤判風險

ICG發佈2025年全球十大沖突風險報告 中評社華盛頓1月9日電（記者 余東暉）再過11天，特朗普即將再度執政。國際危機風險評估機構指出，特朗普的回歸給本已動蕩不安的世界增添了不可預測性，增加了大國之間誤判的風險。美中之間應當加強現有護欄，展開頻繁對話，穩定美中關係，防止海空事件升級為全面危機。



國際危機組織（ICG）日前發布“2025年值得關注的十場衝突”報告指出，特朗普的回歸給本已動蕩不安的世界增添了不可預測性。特朗普的承諾往往自相矛盾，特朗普的崇拜者認為魯莽是一種美德，但不可預測性也很容易適得其反。沒人希望爆發全面戰爭，但大國之間誤判的風險很大。



報告指出，如果特朗普或高層官員過於強硬，對手可能會做出同樣的回應，美方旨在重新設定紅線，但結果卻越過了華盛頓自己的紅線。或者美國的盟友，比如菲律賓、台灣或以色列可能會越界，引發美國對手的報復，這可能會拖累美國。如果特朗普貶低華盛頓的聯盟，對手可能會測試特朗普援友意願，引發華盛頓政治騷動，迫使特朗普採取行動。



報告表示，好戰還可能引發對手更強烈的聯合抵抗。如果特朗普在各方面加大敵對行動，這些對手之間的關係可能會更加緊密——如果他推動歐洲加強對中國的貿易限制，或鼓勵北約更多地參與亞洲事務，情況將尤其如此。