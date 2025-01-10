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韓國警方動員首都圈地區刑警參與抓捕尹錫悅
http://www.CRNTT.com   2025-01-10 11:38:52


　　中評社北京1月10日電／據央廣網報導，當地時間1月9日，韓國警方動員首都圈地區刑警參與抓捕尹錫悅。

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