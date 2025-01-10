【
大
中
小
】 【
打 印
】
韓國警方動員首都圈地區刑警參與抓捕尹錫悅
http://www.CRNTT.com
2025-01-10 11:38:52
中評社北京1月10日電／據央廣網報導，當地時間1月9日，韓國警方動員首都圈地區刑警參與抓捕尹錫悅。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
韓國在野黨再次向國會提交“內亂特檢法”
(2025-01-10 11:35:05)
韓國政局動蕩下的民意極化
(2025-01-10 10:47:26)
尹錫悅連日神隱 下落惹猜測
(2025-01-09 11:00:06)
韓國國會否決兩項特檢法法案
(2025-01-09 10:43:01)
尹錫悅律師：“尹錫悅離開官邸”傳聞不屬實
(2025-01-08 17:31:30)
涉尹錫悅夫婦“雙特檢法”未獲韓國國會通過
(2025-01-08 17:30:44)
尹錫悅彈劾案 罪名之爭有點“亂”
(2025-01-08 14:47:00)
韓最大在野黨檢舉崔相穆“玩忽職守”
(2025-01-08 10:23:56)
韓國警方介入尹錫悅逮捕令執行
(2025-01-07 10:55:39)
尹錫悅拘捕令今到期 警衛處企硬矢言拒配合
(2025-01-06 18:04:22)