大陸加快完善生育支持政策體系

中評社北京1月10日電／據人民網報導，2024年10月，國務院辦公廳印發《關於加快完善生育支持政策體系推動建設生育友好型社會的若幹措施》（以下簡稱《若幹措施》），從強化生育服務支持，加強育幼服務體系建設，強化教育、住房、就業等支持措施，營造生育友好社會氛圍等方面提出具體舉措，降低生育、養育、教育成本，營造全社會尊重生育、支持生育的良好氛圍。



完善生育支持政策體系，推動建設生育友好型社會，是推動實現適度生育水平、促進人口高質量發展的重要舉措。近年來，各地各部門在生育支持方面採取了哪些積極有力措施？記者進行了採訪。



強化生育服務支持



延長婚假、產假、護理假、育兒假，提高生育補貼標準，優化生育津貼申領流程



前不久，“山西明確婚假30天”的消息衝上了微博熱搜榜。



早在2021年9月，山西就修訂了《山西省人口和計劃生育條例》，明確婚假30天，符合政策生育獎勵延長產假60天，男方護理假15天，子女不滿3周歲每年育兒假15天。3年來，山西許多新婚夫婦享受到了此項政策紅利。



據不完全統計，目前至少有25個省（區、市）在地方性法規中明確延長婚假。此外，一些省份對參加婚檢的新婚夫婦額外獎勵3至10天的婚假。



浙江省衛生健康委主任王仁元表示，隨著經濟社會發展和人口流動增加，跨省份、跨市婚嫁的人數增多，以前的3天婚假難以滿足婚檢、登記、辦婚宴、路程往返、蜜月旅行等需求。通過延長婚假，新婚夫婦有更多時間適應和感受新生活、增進感情交流，有助於提升婚育意願。