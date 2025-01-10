香港金融管理局：無需改變聯匯制度

餘偉文重申，香港無意、亦無需改變聯匯制度。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京1月10日電／據大公文匯網報導，大公文匯全媒體報導，香港金融管理局總裁餘偉文今日（9日）發表文章談香港的聯繫匯率制度（聯匯制度）。他指出，聯匯制度為香港提供一個持久穩定的貨幣環境，一直行之有效。聯匯制度自1983年10月實施至今超過40年，經歷多次經濟和利率周期，應對多次全球性和區域性的金融危機，已成為與香港經濟和金融體系密不可分的一個核心組件。



餘偉文表示，不少專家均認同聯匯制度是最適合香港的貨幣制度，並且在金融市場建立了堅實的公信力。即使最近坊間討論熱烈，並浮現各種關於地緣政治衝擊的憂慮，港元市場按聯匯制度設計平穩運作，自去年9月中以來兌美元匯率一直在7.75至7.85浮動區間的強方窄幅上落，足見市場對制度的信心。



關於社會上“港元隨美元走強、加上美國減息步伐或會放緩，不利於香港經濟復甦”的觀點，餘偉文表示，對於香港這樣一個細小開放的經濟體和如此重要的國際金融中心，匯率穩定至為重要。過去一年環球匯率市場非常波動，不少貨幣兌美元的匯價明顯下跌，如澳元跌9%、韓元跌12%、墨西哥比索跌超過20%等，日圓亦跌超過9%。而港元兌美元匯率穩定，減少匯兌風險，對營商和投資環境而言是一個優勢。匯率穩定及行之有效的貨幣制度更是吸引國際投資者以香港作為金融交易平台及中轉站的主要元素，對鞏固香港的國際金融中心地位極為重要。港元利率方面，美國進入減息周期以來，香港的銀行業界反應較快，至今已隨之減息三次，對減輕企業和個人的借貸成本有所幫助。



餘偉文表示，香港經濟面對的挑戰，有周期性，也有結構性。政府和私營部門都在採取切實措施，開拓新的產業和經濟增長點，提升香港經濟的競爭力。當然，結構性調整過程需要一些時間，也需要各方的協力。金管局在其職能範圍內，重點針對周期性問題提供助力，包括積極推出措施以紓緩市民及商界特別是中小企的貸款成本負擔、協調銀行業界推出措施以支持中小企獲得融資、解除自2009年以來實施的物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施等，盡可能減少經濟周期波動所帶來的影響。



關於外界關注聯匯制度確立的基礎，餘偉文表示，任何經濟體均可以自行按照其意願和實際情況決定其貨幣制度，包括將本地貨幣與個別或一籃子貨幣掛鈎。事實上，按照國際貨幣基金組織的統計，目前全球共有37個國家和地區採取不同形式與美元掛鈎的安排，其模式是由有關貨幣當局通過買賣美元錨定兌美元的匯率，操作基本上是市場行為。香港現行聯匯制度在1983年10月確定並運作至今，即遵循這種模式。