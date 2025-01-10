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央行決定階段性暫停在公開市場買入國債
http://www.CRNTT.com   2025-01-10 12:53:20


　　中評社北京1月10日電／據大公報報導，鑒於近期政府債券市場持續供不應求，中國人民銀行決定，2025年1月起暫停開展公開市場國債買入操作，後續將視國債市場供求狀況擇機恢復。

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