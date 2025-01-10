李家超冀九龍西區各界提升香港旅遊吸引力

李家超作視像致辭。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京1月10日電／據大公文匯全媒體報導，九龍西區各界協會成立三十三周年暨第十二屆會董會就職典禮今日（9日）舉辦，行政長官李家超作視像致辭時表示，九龍西區各界協會自1991年成立以來，一直致力團結九龍西區各界人士，促進社區發展，扶助區內弱勢社群，為香港的繁榮穩定作出貢獻。同時，協會積極推動和弘揚愛國精神，與不同團體合辦青少年活動及交流項目，加強香港年青人的國家觀念和國民身份認同。



李家超在施政報告中提出，要以創新思維打造香港成為首選旅遊目的地，利用香港的優勢，做到“無處不旅遊”。他指出，上個月公布的《香港旅遊業發展藍圖2.0》，提出香港旅遊發展的四大定位和四大長遠發展策略。香港去年的大事之一，是中央政府向香港特區贈送兩隻可愛的大熊貓“安安”和“可可”，充分展示國家對香港的關愛和支持。加上在香港出生的大熊貓龍鳳胎，香港共增添了4位大熊貓成員，令香港的大熊貓家族成員數量增至6隻，成為內地以外飼養最多大熊貓的地方，香港社會全城歡騰。



李家超表示，九龍西區各界協會在去年底聯同九龍西三區民政事務處和相關團體，合辦喜迎熊貓系列活動，除了進一步加強社會的熊貓熱潮和喜慶氣氛，更與政府拓展特色旅遊產業的政策方向不謀而合。期待協會未來繼續挖掘展現地區魅力的旅遊熱點，為進一步提升香港作為世界級旅遊城市的吸引力貢獻力量。



李家超表示，2025年將積極推動文化、創意產業、體育及旅遊的融合發展，為香港注入嶄新的發展動能。其中，位於九龍城的啟德體育園將於今年首季開幕，這是本港歷來最大型的體育基建項目，將有助香港爭取主辦更多國際體育和文化盛事。第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會，將於今年11月舉行，並首次由粵港澳三地共同承辦，而啟德體育園將是香港賽區的主要比賽場地。他表示，期望九龍西區各界協會能發揮地區力量，帶領區內組織和市民鼎力支持政府舉辦各場賽事，讓全世界看到香港在籌辦體育盛事方面的實力，同時展現東方之珠的好客之道。