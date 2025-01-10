“綠在區區”接手屋苑收膠服務

“塑膠可回收物料回收服務先導計劃”將於下周六結束，翌日將由18區“綠在區區”營辦團體接手先導計劃的屋苑塑膠收集服務。圖為市民把膠樽放進入樽機回收。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京1月10日電／據大公文匯網報導，香港特區政府於2020年起推行“塑膠可回收物料回收服務先導計劃”，但礙於成本較高且與現行“綠在區區”計劃出現資源重疊，環保署昨日公布整合回收廢膠新安排。先導計劃於本月18日（下周六）結束，翌日將由18區“綠在區區”營辦團體接手先導計劃的屋苑塑膠收集服務，在屋苑提供“一站式”收集塑膠等9種回收物並確保下游妥善處理。環保署助理署長黃智華表示，市民的回收安排不會有任何改變，但可較先導計劃減少24%成本，同時可增加塑膠回收市場的競爭性，從而進一步擴大“轉廢為材”。他強調，新安排下不會出現“廢膠無人收”的情況，環保署亦會加強監察下游回收商，確保適合回收再造的廢塑膠均得到妥善處理，不會被直接送往堆埴區。



俗稱“中央收膠”的先導計劃於2020年1月起在東區、觀塘及沙田3區推行，其後於2022年1月擴展至大埔、西貢、中西區、深水埗、荃灣及屯門6區。政府另於2020年底起逐步擴大“綠在區區”，目的是推動整體回收的公眾教育、改變市民的行為習慣、提升公眾對回收的信心，以及由2020年年底開始逐步在全港18區建立回收網絡，向屋苑提供回收服務，接收包括廢塑膠在內的9種回收物，與先導計劃在廢塑膠回收上有多方面的重疊，因此決定於本月18日終結先導計劃。



昔安排不理想 無膠都要出車



黃智華昨日解釋，先導計劃範圍很窄，只局限於處理東區、觀塘及沙田3區廢膠上下游回收及另外6區的下游回收，即先導計劃下3間營辦商到屋苑只回收廢塑膠，“綠在區區”營辦商又要再多出一輛車到屋苑回收其餘8種回收物，坦言“有時就算沒有回收物（廢塑膠）都要出車，明顯資源重疊”。



在新安排下，全港18區可回收物品都由“綠在區區”收集，再交由環保署核准的下游回收商處理，既能更有效善用公帑，亦可讓回收業界有開放的競爭市場，更符合公眾利益。



先導計劃以往向屋苑提供的所有塑膠回收服務不會受到影響，“綠在區區”營運團體更可與屋苑聯繫以提供更靈活的屋苑回收服務，同時收集塑膠和其他回收物，提升成本效益，估計成本可較先導計劃減少約24%。



黃智華指出，現時市場上有逾10間認可的下游回收商，強調即使取消先導計劃亦不會出現“廢膠無人收”的情況，惟個別回收商或要升級轉型以提高市場競爭力。