華人親歷美國加州山火：就像好萊塢災難片

不遠處的山火在延燒。受訪者供圖（圖片來源：新華社） 中評社北京1月10日電／據中國僑網報導，在歷史性乾旱和大風極端天氣的影響下，美國南加州從當地時間1月7日開始爆發多起火災。截至目前，火災已造成5人死亡，大量人員疏散撤離和嚴重財產損失，部分地區電力供應中斷。



洛杉磯華人親歷火災：



一夜無眠 就像好萊塢災難片



“無法相信，12小時內這座城市發生了什麼……”居住在洛杉磯市的華人Cindy北京時間9日接受記者採訪時仍心有餘悸。她告訴記者，洛杉磯此時此刻陷入一片死寂，這場火災摧毀了太多，也改變了太多。



Cindy所在的地區從當地時間7日晚6點半開始停電、斷網。“狂風要把房子搬走的感覺，手機警報不停尖叫，我們摸黑簡單收拾幾件衣服、重要財物和證件，等待隨時疏散通知，一夜無眠！”她說。



當地時間8日早晨，Cindy站在自家院子里，眼前的景象讓她目瞪口呆：泳池變成了一個混濁的池塘，鐵椅子沉在水底，樹也被大風折斷。Cindy說，早晨風雖然停了，不遠處的山上還在燃燒。“空氣里滿是粉塵和灰燼，連呼吸都變得困難。”



Cindy告訴記者，周圍的朋友們幾乎全都撤離了，有些因為手機信號中斷，至今聯繫不上。外面的加油站排起長隊，仿佛自己就是好萊塢災難片中的角色。



“我原定8日晚舉辦的畫廊開幕式，也被迫暫停。很多人正在受災區掙扎，昨夜大家都在撤離逃命。一位曾經合作過的藝術家弟弟的房子也被完全燒毀。”Cindy說。