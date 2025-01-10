我國首個跨境醫藥區域集采平台正式啟動

中評社北京1月10日電／據新華社報導，1月9日，中國—東盟醫藥區域集采平台啟動儀式在廣西防城港市舉行。據悉，該平台為國家醫療保障局指導地方建設的首個跨境醫藥區域集采平台，平台的建設將賦能防城港國際醫學開放試驗區高水平開放發展，推動中國醫藥“走出去”。



中國—東盟醫藥區域集采平台是承載國內、國際醫藥集采業務的信息服務平台，實現藥品、醫用耗材等從集采到結算的全流程管理。廣西壯族自治區副主席廖品琥介紹，當前廣西已高質量完成中國—東盟醫藥區域集采平台、線上“廣西醫保雲平台＋N”、中國醫保健康展示館的建設等工作，為面向東盟等國家開展集采工作打下了堅實基礎。



據介紹，依托中國—東盟醫藥區域集采平台，廣西將積極促進國產藥品、醫用耗材進入東盟國家，同時創新建立國內外購藥便捷服務通道，逐步滿足廣西區內參保人員、區外異地就醫人員以及東盟國家跨境就醫群體的實時線上購藥需求。



中國與東盟國家山水相連、人文相親。國家醫療保障局副局長施子海在啟動儀式上表示，這一平台的正式啟動標誌著中國與東盟國家在醫藥集采領域的交流合作邁出了實質性的一步，將為雙方在醫藥集采領域提供更加廣闊的合作空間，為增進雙方人民的健康福祉作出積極貢獻。



防城港國際醫學開放試驗區於2019年5月在首屆國際醫學創新合作論壇上宣布設立。據悉，廣西將充分發揮防城港國際醫學開放試驗區優勢，推動醫藥企業“引進來”“走出去”，著力培育具有較強市場競爭力和國際影響力的跨國醫學合作品牌，推動實施更多“小而美”醫藥民生項目，更好服務構建更為緊密的中國—東盟命運共同體和高質量共建“一帶一路”。